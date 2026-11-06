Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışında yeni detay! "MİT'tenim" diyerek araç gasbetmiş

Afyonkarahisar'da 2'si öğretmen 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yakalanan Arif Sefa Özdemir'in kaçışına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eskişehir'de aracı gasbedilen Talha Gökgöz, şüphelinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını ve arkadaşına silah doğrulttuğunu anlattı. Kıyır köyü muhtarı ise öldürülen çiftin saldırganı tanımadığını söyledi.

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Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İhsaniye ilçesine bağlı farklı köylerde gerçekleşen saldırıların ardından yakalanan Arif Sefa Özdemir hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında görev yaptıkları okuldan ayrılan iki öğretmenin de bulunduğu öğrenildi.

Afyonkarahisarda 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışında yeni detay! MİTtenim diyerek araç gasbetmiş

KÖY MUHTARI: SALDIRGANLA BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLARDI

Sabah'ın haberine göre Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, köyleri yakınlarında öldürülen Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş çiftinin akrabaları olduğunu belirtti.

Çiftin Afyonkarahisar merkezdeki pazardan döndükleri sırada saldırıya uğradığını anlatan Yaşar, olayın köye yaklaşık 300-400 metre uzaklıkta meydana geldiğini söyledi.

Yaşar, çiftin saldırganı tanımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar."

Muhtar Yaşar, saldırının ardından şüphelinin çiftin bulunduğu aracı gasbettiğini de öne sürdü.

Afyonkarahisarda 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışında yeni detay! MİTtenim diyerek araç gasbetmiş

"ÖNÜNE ÇIKANA SALDIRIYOR"

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, şüphelinin bölgeden olmadığını belirterek olayın bilinen bir husumetten kaynaklanmadığını savundu.

Saldırıların aynı güzergâhta gerçekleştiğine dikkat çeken Yaşar, "Yani öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" dedi.

Olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek kartuşu gördüklerini anlatan muhtar, saldırıların köyde büyük üzüntüye neden olduğunu ifade etti.

Arif Sefa Özdemir

ARACI GASBEDİLEN SÜRÜCÜ KONUŞTU

Öte yandan Eskişehir Seyitgazi kara yolu Çatören Barajı mevkisinde şüpheli tarafından 26 APL 557 plakalı otomobili durdurularak silahla gasbedilen sürücü Talha Gökgöz (19) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arkadaşıyla Eskişehir'de askerlik şubesindeki işlerini tamamladıktan sonra Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'ndeki evlerine dönmek amacıyla yolda olduklarını belirtti.

Baraja yakın bir yerde arkadaşıyla mola verdiklerini belirten Gökgöz, şunları söyledi:

"Tam gideceğimiz sırada adam geldi. Arabayla durduk, kendisinin MİT'ten olduğunu söyledi. Ben inanmadım, MİT'ten olduğuna. O sıra arabayı aramaya başladı. 'Uyuşturucu madde var mı, şu var mı, bu var mı?' gibisinden konuştu. Kimliklerimizi aldı, telefonlarımızı istedi. 'SIM kartını çıkartın' dedi. 'SIM kartı çıkmıyor, bizim telefonların arkasından' dedik. Telefonları arabanın üstüne koydurttu. Ondan sonra aldı telefonları attı. Arabadan silah çıkarttı. Silahı çıkarttı, mermiye koyunca dedim herhalde bizi artık vuracak burada. Biz de arabayı alıp gidecek sandık. Ondan sonra arkadaşımın üstüne doğrulttu silahını. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca ben de anahtarları çıkardım, hemen binip gitmesini söyledim ona."

Arif Sefa Özdemir

"112'Yİ ARADIM İHBAR GEÇTİM"

Gökgöz, şüphelinin otomobili alıp bölgeden ayrıldığını söyleyerek, "Hemen kayalıklardan indim aşağıdan telefonları aldım. Telefonları alıp 112'yi aradım. Telefon çekmiyordu, biraz daha yükseğe çıktım. 112'yi aradım, ihbar geçtim. Ondan sonra Seyitgazi jandarma ekipleri olaya müdahil oldular. Girişte o yolun bitiminde çevirdiler yolu. Tam orada tekrardan karşılaştık. Jandarma ekiplerinin yanına indik bu sefer. Şahıs Sancar mevkisinde yoldan önümüze çıktı. Ondan sonra biz Seyitgazi'de jandarmaya geldik." açıklamasını yaptı.

Şüpheliyle münakaşaya girmediklerini kaydeden Gökgöz, "Alkollüydü zaten, alkol şişelerini falan gördük içeride. Benim cinayetlerden falan da haberim yoktu. Ben dedim ki herhalde arabayı alacak. Gözü arabada, arabayı alıp gidecek sandım." dedi.

Yaşadıklarının korku dolu bir süreç olduğunu belirten Gökgöz, şunları kaydetti:

Afyonkarahisarda 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışında yeni detay! MİTtenim diyerek araç gasbetmiş

"DİRENSEK ARKADAŞIMI DA VURACAK"

"Arkadaşıma zaten silah doğrultunca arkadaşımın canına bir şey olmasın diye, olay da fazla uzamasın diye anahtarları verdim. Eğer vermeseydik, dirensek arkadaşımı belki de vuracak. Zaten hazırdı. Şarjörü çekmişti, mermi silahtaydı. 'Göz korkutmak için yaptı' diyeceğim ama göz korkutmak için yapmazdı. Araçta bir şey yok. Gözle görülür, dışarıda bir hasar yok. İç dizayna bakamadık çamurdan dolayı. Batmış burada zaten. Araç gitse daha gidecekmiş. Elektrikli olduğu için zaten burada kalmasa, ileride kalacaktı. Burada batırmış arabayı. Batırınca yayan istikamette devam etmiş. Şuralarda bir yerde işte yakalamışlar. Allah razı olsun."

Gasbedilen otomobilde yolcu olan 19 yaşındaki Kamil Çakmak da şüphelinin siyah bir otomobille yanlarına geldiğini söyledi.

Şüphelinin sorular sorduğunu anlatan Çakmak, şöyle devam etti:

"'Silah mı var sizin arabanızda' dedi. Biz de dedik ki 'hiçbir şey yok, arayabilirsiniz.' Kimliğini falan da sormamıştık. Ondan sonra arabayı aradı. Arkada eşyalarımız vardı, eşyalarımızı da açtı. Ondan sonra arabadan indim. Adamın arabasına doğru bakayım dedim. Alkol şişesi vardı, bir de pompalı vardı. 'Siz hani MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda.' dedim. Öyle deyince 'Sen fazla karışma, kurcalama istersen' gibi söylenmeleri oldu. Silahı bana doğrulttu. Arkadaşım böyle olduğunu görünce direkt arabanın anahtarlarını verdi."

Afyonkarahisarda 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışında yeni detay! MİTtenim diyerek araç gasbetmiş

İKİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulunda görevli iki öğretmen de bulunuyor.

Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete, araçla seyahat ettikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel, Bekir Toprak, Noman Toprak, Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen, Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan bir kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRI ŞÜPHELİSİ ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Saldırıların ardından kaçan Arif Sefa Özdemir, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin kaçışı sırasında araç gasbettiği ve bir aracın arazide çamura saplanmasının ardından başka bir araçla uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi.

Jandarma ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Özdemir, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a götürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı noktalarda gerçekleşen silahlı saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı.

Saldırıların nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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