Ağabeyinden intikam almak için yeğenini cayır cayır yaktı! Dehşet anları kamerada

Adana'da ağabeyiyle miras konusunda husumet yaşayan O.K. intikamını yeğeninden aldı. 16 yaşındaki genci yakan amca tutuklanırken Deniz K.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Öte yandan dehşet anları kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz 7 Haziran'da Adana korkunç bir husumetin olay yeri oldu. Seyhan'da 16 yaşındaki Deniz K., cezaevinden tahliye olan babası 53 yaşındaki Yusuf K.'nin yanına gitmek için evden çıktı. Ancak bu çıkış onun hayatını tepe taklak etti.

Deniz, babasıyla miras anlaşmazlığı yaşadığı amcası tarafından yakıldı.

YALANINI KAMERA ORTAYA ÇIKARDI

112'yi arayan O. K., 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri genci hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip olayı gerçekleştiren kişinin aslında amca O.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisi ise sürüyor.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Amcasının elinde bir şişeyle hızla gelip yanıcı maddeyi yeğeninin üzerine döktükten sonra yakması, gencin ise yanarak koşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, "Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin" amcasına tepki gösterdi.