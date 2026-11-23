Bakırköy Adliyesi’nde Aile Mahkemesi hakimi olarak görev yapan Fatih K. hakkında, adliye lojmanlarında eşi Aysel K. ve kızı L.K.’ya şiddet uyguladığı iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Eşinin sol kulağına yumruk attığı, kızının ise boğazını sıkarak yaralanmasına yol açtığı öne sürülen hakim için "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Öte yandan "Öldüreceksin" feryatlarıyla lojmanı inleten eşin 'psikiyatri' iddiası ise tüyler ürpertti.

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İstanbul Başakşehir’deki adliye lojmanlarında yaşandığı iddia edilen aile içi şiddet olayı yargıya taşındı. Aysel K. ve kızı L.K.’yı darbettiği gerekçesiyle soruşturma geçirilen Aile Mahkemesi Hakimi Fatih K., Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

KIZINI BOĞMAYA KALKTI

Anne kızın ifadesine göre Aysel K., eşinin kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine çıkan konuşmak istedi. Sabah'ın haberine göre olay tartışmaya ardından da kavgaya döndü. Fatih K.’nın, kızı L.K.’nın üzerine yürüyerek iki eliyle boğazını sıktığı, boğulma tehlikesi atlatan genç kızın çırpındığı sırada elinin masadaki cam bardağa çarptığı ve kırılan cam parçaları nedeniyle sağ elinden yaralandığı öne sürüldü.

Anne Aysel K.’nın ise "Öldüreceksin!" feryadıyla müdahale ederek eşinin kıyafetlerini yırttığı ve kızını kurtardığı kayıtlara geçti.

Aile hakiminden eşi ve kızına öldüresiye darp! Lojman Öldüreceksin feryadıyla inledi

EŞİNİN KULAĞINA YUMRUK ATTI

Kavganın devamında Fatih K.’nın, eşi Aysel K.’nın da sol kulağına yumruk attığı öğrenildi. Olayın ardından Başakşehir Devlet Hastanesi’ne başvuran kadının kulağında travma tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda darp bulguları doğrulandı.

'RUHSATLI SİLAHINA EL KONULSUN' TALEBİ

Can güvenliğinden endişe duyduğunu belirten Aysel K., Başsavcılığa sunduğu dilekçede çarpıcı iddialara yer verdi. Eşinin Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümündeki tedavisini yarıda bıraktığını öne süren mağdur kadın, Fatih K.’nın üzerine kayıtlı ruhsatlı tabancaya acilen el konulmasını istedi.

TÜM İDDİALARI REDDETTİ

Hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden Hakim Fatih K. ise savunmasında, olayların devam eden çekişmeli boşanma davasında kendisine karşı delil üretmek amacıyla kurgulandığını ileri sürdü. Kızının o dönem depresyon tedavisi gördüğünü ve odasındaki eşyalara zarar verirken elini kestiğini iddia eden Fatih K., beraatini talep etti.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde devam edilecek.

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