Aile içi anlaşmazlık cinayetle bitti! Av tüfeğiyle kuzenini vurdu

Karaman'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada Hüseyin Baloğlu hayatını kaybetti. 57 yaşındaki adamı vuran katil gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuzen olan H.B. (57) ile Hüseyin Baloğlu (47) arasında tartışma çıktı.

TÜFEKLE VURDU

Kavgaya dönüşen olayda H.B, yanında bulunan av tüfeğiyle Baloğlu'nu göğsünden vurdu. Baloğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL YAKALANDI

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Baloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan H.B, ise jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.