Ailesine yaptıkları günlerce konuşulmuştu: İtfaiye eri cezaevinde intihar etti!

Aydın'da eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz şubat ayında Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olayda, evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Sadece yatak odasında çıkan ve başka yere sıçramayan yangın şüpheli bulunmuş savcılık talimatıyla yapılan detaylı incelemede Turgay Gezgin'in yangından kısa süre önce eve girip çıktığı tespit edilmişti.

TÜM ŞÜPHELER İTFAİYE ERİNE ÇEVRİLMİŞTİ

Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.

İKİ AYDA TÜM DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından ölü bulundu.

Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.