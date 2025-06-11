Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Akrabalar arasında silahlar konuştu! Baba öldü, oğlu yaralandı

Akrabalar arasında silahlar konuştu! Baba öldü, oğlu yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da akrabalar arasında yaşanan silahlı kavga kanla bitti. Kavgada R.A. isimli şahıs halasının oğlu Ş.S ile oğluna ateş açtı. Olayda baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi'nde R.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Ş.S. (57) ile oğlu R.S'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akrabalar arasında silahlar konuştu! Baba öldü, oğlu yaralandı - 1. Resim

BABA HAYATINI KAYBETTİ 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Ş.S. hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi devam ediyor. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü rapçi Macklemore'un evine hırsız girdi! Çocukları kabusu yaşadı, binlere dolar değerinde vurgun yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul'da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi - 3. SayfaTonlarcası yola döküldü, ziyan oldu!Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaCadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar varŞırnak'ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı! Yıldırım çarpması sonucu 95 koyun küçükbaş oldu - 3. SayfaŞırnak'ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı!Turistlere dehşet dolu anlar yaşattılar! Tur otobüsü saldırganları tutuklandı - 3. SayfaTur otobüsü saldırısında yeni gelişmeÇöp tartışması kavgaya döndü! Bayram günü faciayı yaşadı... ''Senin gibi itle muhatap olmayız'' - 3. SayfaKomşusu bayram günü faciayı yaşattı: Sebebi ise korkunçÖnce haraç istediler! 1 saat sonra da kurşun yağmuruna tuttular - 3. SayfaÖnce haraç istediler! 1 saat sonra kurşun yağmuruna tuttular
Sonraki Haber Yükleniyor...