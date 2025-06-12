Aksaray'da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgası! Yaralandılar, şikayetçi olmadılar

Aksaray'da S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş, Toptancılar Sitesi'nde birbirine girdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, keser ve sopalı kavgaya müdahale etti. 3 arkadaştan 2'si, kafalarına aldıkları darbeyle yaralandı.

Aksaray merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi içinde görenleri dehşete düşüren bir kavga yaşandı. Sitedeki bir dükkanda 3 arkadaş arasında tartışma çıkarken, gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş, ellerine geçirdikleri keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgayı gören bir esnaf, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 arkadaşı ayırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

K.K. ve S.B., kavgada kafalarına aldıkları darbeyle yaralandı. Ekipler kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu. Polisin kısa sürede müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi. 3 arkadaş da birbirlerinden şikayetçi olmazken, taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.