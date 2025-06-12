Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aksaray'da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgası! Yaralandılar, şikayetçi olmadılar

Aksaray'da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgası! Yaralandılar, şikayetçi olmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray, Kavga, Keser, Sopa, Yaralı, Polis, Hapis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş, Toptancılar Sitesi'nde birbirine girdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, keser ve sopalı kavgaya müdahale etti. 3 arkadaştan 2'si, kafalarına aldıkları darbeyle yaralandı.

Aksaray merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi içinde görenleri dehşete düşüren bir kavga yaşandı. Sitedeki bir dükkanda 3 arkadaş arasında tartışma çıkarken, gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş, ellerine geçirdikleri keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Aksaray'da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgası: Yaralılar var! - 1. Resim

Kavgayı gören bir esnaf, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 arkadaşı ayırdı.

Aksaray'da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgası: Yaralılar var! - 2. Resim

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

K.K. ve S.B., kavgada kafalarına aldıkları darbeyle yaralandı. Ekipler kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu. Polisin kısa sürede müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi. 3 arkadaş da birbirlerinden şikayetçi olmazken, taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Afrika'yı sel vurdu! En az 57 ölü: Yüzlerce ev, 58 okul, 20 hastane…Halasının oğlunu öldürdü, eşiyle beraber tutuklandı: Korkutmak istedim...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halasının oğlunu öldürdü, eşiyle beraber tutuklandı: Korkutmak istedim... - 3. SayfaHalasının oğlunu öldürdü, eşiyle beraber tutuklandıKumbarasını açmak isteyen Ümmügülsüm dilini kesti - 3. SayfaKumbarasını açmak isteyen çocuk dilini kestiOtoyol kenarında kasklı, sopalı işkence! Anbean kaydedildi: Kan donduran olayda yeni gelişme - 3. SayfaKan donduran olayda yeni gelişme36 günlük bebeğinin yanında Özge'yi öldürmüştü! Burdur'daki kapı önü vahşetinde yeni gelişme - 3. SayfaBurdur'daki kapı önü vahşetinde yeni gelişmeAnnesini acımasızca katletmişti: Cinayetin nedeni 'bir' cümle! - 3. SayfaCinayetin nedeni 'bir' cümle!Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yoğun bakımda! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaÇöp kamyonundan düşen işçi yoğun bakımda
Sonraki Haber Yükleniyor...