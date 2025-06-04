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Aksaray'da korkunç cinayet: Önce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kesti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aksaray&#039;da korkunç cinayet: Önce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kesti!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da parkta alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Y.Y. isimli şahıs, önce cam şişeyi arkadaşının başında kırdı, ardından boğazını keserek öldürdü. Cinayet zanlısı şahıs gözaltına alındı.

Aksaray’da parkta alkol aldığı arkadaşıyla tartışan şahıs, kafasında cam şişe kırdığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43) akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı. Bir süre alkol alan 2 arkadaş, aralarında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışmaya başladı.

Aksaray'da korkunç cinayet: Önce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kesti! - 1. Resim

ÖNCE KAFASINDA ŞİŞE KIRDI, SONRA DA BOĞAZINI KESTİ

Alkolünden etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin’in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Veysel Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aksaray'da korkunç cinayet: Önce kafasında şişe kırdı, sonra boğazını kesti! - 2. Resim

CİNAYET ZANLISI GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komando Timleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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