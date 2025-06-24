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Altyapı çalışmalarında doğal gaz borusu delindi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Altyapı çalışmalarında doğal gaz borusu delindi: Çok sayıda kişi hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde alt yapı çalışması sırasında delinen doğal gaz borusundan sızan gazdan 7 kişi etkilendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'nde içme suyu alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi üzerine çevreye gaz sızdı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı boşalttı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu gaz sızıntısı engellendi.

Sızan gazdan etkilenen 7 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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