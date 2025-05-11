Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara’da boş arazide araç yangını! Kuş serisi efsane araç kullanılamaz hale geldi

Ankara’da boş arazide araç yangını! Kuş serisi efsane araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde boş arazide efsane olarak nitelendirilen kuş serisi marka bir aracın motorunda yangın çıktı. Alevler yükselen araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde boş arazide bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

BOŞ ARAZİDE ARAÇ YANGINI

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Fiat Tofaş marka bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Erbakan'dan emekli, memur ve işçiye yüzde 300'lük zam sözü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırıkkale'de feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKırıkkale'de feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar varDefine ararken ormanı yakanlar hakkında karar verildi - 3. SayfaDefine ararken ormanı yakanlar hakkında karar verildiBolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - 3. SayfaBolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMetrobüs faciasında hayatını kaybetmişti! Ebru Heper'in cenaze programı belli oldu - 3. SayfaMetrobüs faciasında hayatını kaybetmişti! Ebru Heper'in cenaze programı belli olduEdirne'de kavşakta trafik kazası: Yaralılar var - 3. SayfaEdirne'de kavşakta trafik kazası: Yaralılar varYaptığı hata pahalıya mal oldu: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu! - 3. SayfaEhliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...