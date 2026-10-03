Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence merkezlerine yönelik yapılan operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde umuma açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanları hakkında "müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği", "hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları", "uyuşturucu ticareti yapıldığı" ve "mekanlarda çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları" gibi gelen ihbarları değerlendirdi.
68 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 adreste eş zamanlı denetim yaptı. Denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.