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Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde eğlence merkezlerine yönelik yapılan operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde umuma açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülveren Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanları hakkında "müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği", "hesaplara itiraz edenlerin tehdit edilerek senet imzalamaya zorlandıkları", "uyuşturucu ticareti yapıldığı" ve "mekanlarda çalışan kadınları fuhuşa zorladıkları" gibi gelen ihbarları değerlendirdi.

Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

68 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 adreste eş zamanlı denetim yaptı. Denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı, 94 kadına idari işlem uygulandı.

Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Başlık ResmiAnkara'da eğlence mekanlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Polatlı
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