Ankara'da halı saha turnuvasında kavga! Sahaya tabancayla girdi

Ankara’da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da canlı yayına yansıdı.

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Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında yaşanan kavga, turnuvanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına yansıdı. Karşılaşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesiyle oyuncular birbirine girdi.

OYUNCULAR DA DAHİL OLDU

Olay, 5 Kasım akşamı oynanan karşılaşmada meydana geldi. İki oyuncu arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında başlayan tartışmaya kısa sürede her iki takımın oyuncuları da dahil oldu.

Gerginliğin tırmanması üzerine sahadaki oyuncular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedildi.

Görüntülerde ayrıca bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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