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Ankara'da korkutan bina yangını! 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da korkutan bina yangını! 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde korkutan yangın... Bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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