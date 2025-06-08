Ankara'da korkutan bina yangını! 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara’nın Polatlı ilçesinde korkutan yangın... Bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangında 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ MAHSUR KALDI
Olay, Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katında çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi evde mahsur kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak