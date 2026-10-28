Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Ankara'da Polatlı'da yol kenarında ceset bulundu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarptığı değerlendirilen bir kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Kaydet
|

Ankara-Eskişehir yolu Kuşçu Mahallesi mevkisinde bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Polatlı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.