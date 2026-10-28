Ankara'da Polatlı'da yol kenarında ceset bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın çarptığı değerlendirilen bir kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

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Ankara-Eskişehir yolu Kuşçu Mahallesi mevkisinde bir kamyonetin sürücüsü, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kimliği ve cinsiyeti henüz öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Polatlı Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIPolatlı

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