Ankara'da taksiciler arasında bıçaklı kavga

Ankara Yenimahalle'de taksiciler arasında kavga çıktı. Kavgada bir taksici bıçakla yaralandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir AVM’nin yanında meydana geldi. AVM yanında taksiciler arasında yer kavgası çıktı.

Çıkan kavgada bir taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan taksici olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.