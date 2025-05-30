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Ankara'da taksiciler arasında bıçaklı kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da taksiciler arasında bıçaklı kavga
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Yenimahalle'de taksiciler arasında kavga çıktı. Kavgada bir taksici bıçakla yaralandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir AVM’nin yanında meydana geldi. AVM yanında taksiciler arasında yer kavgası çıktı.

Çıkan kavgada bir taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan taksici olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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