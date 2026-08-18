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Anne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!

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Anne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Fotoğraf Başlığı Anne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Mersin’de yengesi Aygül Çınar ile onun annesi Türkan Söylemez’i silahla öldüren Ömer C.Ç. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Eve gelip önce kadınlarla kahve içen şahıs ardından tartışma çıktığını ve cinayetleri işlediğini söyledi.

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Geçen yıl 26 Temmuz’da Mersin'in Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde iddiaya göre Ömer C. Ç., yengesi Aygül Çınar (25) ile annesi Türkan Söylemez’i (53) tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Türkan Söylemez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Aygül Çınar da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

YURT DIŞINA KAÇAMADAN YAKALANDI

Cinayetlerin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yurt dışına kaçmaya hazırlandığını ve Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonda zanlı ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer C. Ç. ile A.K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Başlık ResmiAnne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Mersin Adliyesi 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede sanık hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından dava açıldı. İddianamede sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın olay öncesinde silah temin ederek maktullerin evine gittiği, olay yerine kendisini bırakan taksinin tekrar alması için bir süre beklediği ve anne-kızı çocuklarının gözü önünde öldürdüğü belirtildi.

Anne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Başlık ResmiAnne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!

YEĞENİNİ GÖRMEK İÇİN GİTMİŞ!

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Ömer C. Ç., olaydan önce uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğunu, tahliye olduktan sonra silah edindiğini söyledi. Yengesiyle arasında daha önce tehdit yaşanmadığını savunan sanık, olay günü eve uyuşturucu kullanmaması konusunda konuşmak ve yeğenini görmek amacıyla gittiğini ileri sürdü.

Sanık, yengesinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia ederek, "Kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim" dedi.

Anne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Başlık ResmiAnne kızı öldüren katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi!

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE ONLARLA KAHVE İÇMİŞ

Olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk E.E.Ç. ise amcasının eve geldikten sonra annesi ve anneannesiyle kahve içtiğini, ardından tartışma çıktığını ve amcasının iki kadını silahla vurduğunu anlattı. Çocuk, "Amcam annemi ve anneannemi vurdu" dedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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