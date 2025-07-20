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"Anne yapma" çığlıkları her yeri inletti: Beylikdüzü'nde kan donduran intihar! Dehşet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Anne yapma&quot; çığlıkları her yeri inletti: Beylikdüzü&#039;nde kan donduran intihar! Dehşet kamerada
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beylikdüzü'nde psikolojik sorunları olan 45 yaşındaki kadın, kızına yazdığı intihar mesajından sonra evinin camından atladı. Genç kız sinir krizi geçirirken korkunç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olan 5 yaşındaki N.G., kızına intihar edeceğine dair mesaj attı. 

Annesinden gelen mesajla olay yerine giden kız, ekiplere haber verdi. Ekipler dakikalarca kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 

45 yaşındaki kadın, 4’üncü kattan aşağıya atladı. 

HASTANEYE KALDIRILIRKEN DE YERE DÜŞTÜ

Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yere düşürüldü. N.G’nin, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, kadının 4’ncü kattaki evinin camından sarktığı ve sonrasında ise kendisini aşağıya bıraktığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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