Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu: Teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar'ın kaçışının nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2025 10:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 11:47 - Güncelleme:

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Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörü Hüseyin Cumhur Acar, evlendikten 3 gün sonra düğün takılarıyla sırra kadem bastı. Acar'ın sanal kumara bulaştığı ve 2 milyon lira borcu olduğu öğrenildi. Ailesi oğullarının dönmesi için evlerini satmaya hazır olduklarını söyledi.

Denizli, amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörü 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar'ın ortadan kayboluşunu konuşuyor. 12 Temmuz'da evlenen genç adam, düğünden 3 gün sonra eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldı bir daha da geri dönmedi. Kayıp ihbarı verilirken düğün takılarıyla birlikte kaybolan Acar'ın sanal kumara bulaştığı ortaya çıktı. Gencin yaklaşık 2 milyon lira borcu öğrenilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. İlgili Haber Yeni imajıyla gündem oldu! Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti KUMAR BORCUNDAN AİLESİNİN DE HABERİ YOK Acar'ın ailesinin kumar borcundan haberi olmadığı öğrenildi. Evlatlarının kayıplara karıştığını düşünen aile, Acar'ın sağ salim geri dönmesini istediklerini vurguladı. EVLERİNİ SATACAKLAR Öte yandan kumar borcu için de evlerini satmaya hazır olduklarını da aktardı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar