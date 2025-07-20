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Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu: Teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar'ın kaçışının nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu: Teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar&#039;ın kaçışının nedeni ortaya çıktı
Sanal Kumar, Borç, Kaçış, Düğün Takıları, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Akkonakspor'un teknik direktörü Hüseyin Cumhur Acar, evlendikten 3 gün sonra düğün takılarıyla sırra kadem bastı. Acar'ın sanal kumara bulaştığı ve 2 milyon lira borcu olduğu öğrenildi. Ailesi oğullarının dönmesi için evlerini satmaya hazır olduklarını söyledi.

Denizli, amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörü 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar'ın ortadan kayboluşunu konuşuyor. 12 Temmuz'da evlenen genç adam, düğünden 3 gün sonra eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldı bir daha da geri dönmedi.

Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu: Teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar'ın kaçışının nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

Kayıp ihbarı verilirken düğün takılarıyla birlikte kaybolan Acar'ın sanal kumara bulaştığı ortaya çıktı. Gencin yaklaşık 2 milyon lira borcu öğrenilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 

KUMAR BORCUNDAN AİLESİNİN DE HABERİ YOK

Acar'ın ailesinin kumar borcundan haberi olmadığı öğrenildi. Evlatlarının kayıplara karıştığını düşünen aile, Acar'ın sağ salim geri dönmesini istediklerini vurguladı.

Düğün takılarıyla ortadan kaybolmuştu: Teknik direktör Hüseyin Cumhur Acar'ın kaçışının nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

EVLERİNİ SATACAKLAR

Öte yandan kumar borcu için de evlerini satmaya hazır olduklarını da aktardı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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