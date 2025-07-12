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Beylikdüzü'nde feci kaza: Metrelerce havaya savruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Süratle gelen otomobil, yolda yürüyen vatandaşa çarpıp kaçtı. Metrelerce havaya savrulup ağır yaralanan kişinin, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada; süratle seyreden bir sürücü, yolda yürüyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş havaya savurularak yere düştü. Sürücü ise kaza sonrası durmadan kaçtı.

Beylikdüzü'nde feci kaza: Metrelerce havada uçtu! O anlar saniye saniye kamerada - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde feci kaza: Metrelerce havada uçtu! O anlar saniye saniye kamerada - 2. Resim

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen trafik magandasının, vatandaşa çarpıp kaçması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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