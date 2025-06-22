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Beylikdüzü'nde feci kaza! E-5 yolunda 3 araç birbirine girdi, kaza anı kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde önce aydınlatma direğine daha sonra da 2 araca çarpan otomobilde trafiği birbirine kattı. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolundan Topkapı istikametine seyreden 34 YL 924 plakalı otomobilin sürücüsü M.D, yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan araç, önce aydınlatma direğine daha sonra da 16 AYP 184 ile 34 VG 7731 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü M.D. ile yanında bulunan D.Ç. araçta sıkıştı.

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde feci kaza! E-5 yolunda 3 araç birbirine girdi, kaza anı kameraya yansıdı - 1. Resim

Topkapı istikametinde aksayan trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaza anı, vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Beylikdüzü'nde feci kaza! E-5 yolunda 3 araç birbirine girdi, kaza anı kameraya yansıdı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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