Annesini acımasızca katletmişti: Cinayetin nedeni 'bir' cümle!

Adana'da iş yerine giden annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını keserek öldüren katil evladın ilk ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı annesinin "Al karını evimden git" dediği için katlettiğini anlattı. Zanlının soğukkanlılığı ve ifadesinin detayları tüyler ürpertti.

Korkunç olay dün Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kebapçıda yaşandı. İddiaya göre 24 yaşındaki Ali Daaboul, hamile eşini hastaneye kontrole götürdü.

Hastanedeyken Ali Daaboul'un annesi Zukaa Mahoud (44) oğlunu aradı. Telefon görüşmesinde anne oğluna, "Al karını evimden git" dediği öne sürüldü.

ANNESİNİ KATLEDİP KAÇTI

Bu duruma sinirlenen oğlu, annesinin çalıştığı kebapçıya doğru yola çıktı. Anne iş yerinde temizlik yaptığı sırada oğlu yanına geldi. Çıkan tartışmada oğlu, annesini defalarca bıçaklayıp boğazını keserek öldürdü. Şüphelinin iş yerine gelip giderken soğukkanlı olduğu görüntüler ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında motosikletle kaçtığı belirlenen zanlının Sümer Mahallesi'nde bir adreste olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"ÖFKEYLE YAPTIM, PİŞMANIM"

Emniyette ifade veren şüpheli Ali Daaboul, "Kendimi kaybettim, bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.