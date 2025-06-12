Yalvardılar ama dinlemedi! Kasklı adam sopayla dehşet saçtı... Görüntüler korkunç
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana'da yüzü kasklı bir kişi sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığını öne sürdüğü iki genci feci şekilde darp etti. O anları kayda alan saldırgana gençlerin 'Kurban olayım yapma' şeklinde yalvardığı görüldü.
Görüntüler Adana'dan geldi. İ.A. sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yaptığını iddia ettiği iki genci Yüreğir'den alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.
Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar