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Yalvardılar ama dinlemedi! Kasklı adam sopayla dehşet saçtı... Görüntüler korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yüzü kasklı bir kişi sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığını öne sürdüğü iki genci feci şekilde darp etti. O anları kayda alan saldırgana gençlerin 'Kurban olayım yapma' şeklinde yalvardığı görüldü.

Görüntüler  Adana'dan geldi. İ.A. sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yaptığını iddia ettiği iki genci Yüreğir'den alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.

Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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