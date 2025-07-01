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Anneyle kızının ölümüne neden olan sanık: Yaşattığım acının farkındayım, pişmanım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da Safiye Erden ve kızı Refiye Erden'e aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü E.D. savunmasında "Karşı tarafa yaşattığım acının farkındayım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Olay, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde geçen yıl yaşandı. Safiye Erden (74) ve kızı Refiye Erden'in (44) E.D.'nin aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Şüphelinin Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık E.D., duruşmada hazır bulunurken, taraf avukatları da mahkeme salonundaki yerini aldı. E.D., yaptığı savunmada yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Karşı tarafa yaşattığım acının farkındayım, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığını bildirerek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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