Anneyle kızının ölümüne neden olan sanık: Yaşattığım acının farkındayım, pişmanım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2025 15:59 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 16:15 - Güncelleme:

Tekirdağ'da Safiye Erden ve kızı Refiye Erden'e aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü E.D. savunmasında "Karşı tarafa yaşattığım acının farkındayım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Olay, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde geçen yıl yaşandı. Safiye Erden (74) ve kızı Refiye Erden'in (44) E.D.'nin aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şüphelinin Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İlgili Haber Skandal görüntüler! Kadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu... DURUŞMA ERTELENDİ Sanık E.D., duruşmada hazır bulunurken, taraf avukatları da mahkeme salonundaki yerini aldı. E.D., yaptığı savunmada yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Karşı tarafa yaşattığım acının farkındayım, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığını bildirerek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar