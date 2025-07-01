Skandal görüntüler! Kadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu...

Hastaneye giden bir ailenin aracının önü iki kişi tarafından kesildi. Araçtaki kadın "Hastam var kadın olarak yalvarıyorum" diye bağırırken şüphelilerin pişkin tavrı dikkat çekti.

Trafik canavarları ve magandaları haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu kez olayın adresi Sarıyer oldu. İddiaya göre hastaneye gitmekte olan ailenin yolu trafikte tartıştığı iki kişi tarafından kesildi.

Araçta bulunan kadının "Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum" diyerek şüphelileri sakinleştirmeye çalıştı. Kadın yalvarsa da şahıslar tehditler savurdu ve aralarından biri telefonla çekim yapan sürücüye vurdu.

SKANDAL OLAYDA PİŞKİN SÖZLER

Şüpheliler pişkin bir tavırla "Beni güzel çek" ifadelerini kullandı.

Skandal olay sosyal medyanın gündemine oturdu.