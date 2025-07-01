Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Skandal görüntüler! Kadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu...

Skandal görüntüler! Kadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hastaneye giden bir ailenin aracının önü iki kişi tarafından kesildi. Araçtaki kadın "Hastam var kadın olarak yalvarıyorum" diye bağırırken şüphelilerin pişkin tavrı dikkat çekti.

Trafik canavarları ve magandaları haberlere konu olmaya devam ediyor. Bu kez olayın adresi Sarıyer oldu. İddiaya göre hastaneye gitmekte olan ailenin yolu trafikte tartıştığı iki kişi tarafından kesildi. 

Araçta bulunan kadının "Hastam var, kadın olarak yalvarıyorum" diyerek şüphelileri sakinleştirmeye çalıştı. Kadın yalvarsa da şahıslar tehditler savurdu ve aralarından biri telefonla çekim yapan sürücüye vurdu.

Skandal görüntüler! Kadın yalvardı, onlar vurdu, tehditler savurdu... - 1. Resim

SKANDAL OLAYDA PİŞKİN SÖZLER

Şüpheliler pişkin bir tavırla "Beni güzel çek" ifadelerini kullandı. 

Skandal olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump’ın yeni hamlesi kan dondurdu! Timsahların ortasında göçmen tutukevi açılıyorÜmit Özdağ'dan dikkat çeken karar! Partililerin, CHP mitingine gitmelerini yasakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da dehşete düşüren olay! 2 ay önce evlendiği eşini tek yumrukla öldürdü - 3. Sayfa2 ay önce evlendiği eşini tek yumrukla öldürdüHızla gelip tırın altına girdi! Hurdaya dönen araçta baba ve 3 çocuğu can verdi - 3. SayfaHurdaya dönen araçta baba ve 3 çocuğu can verdiDilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu... - 3. SayfaKatilin duruşmadaki ifadeleri kan dondurdu!2 gün boyunca gece gündüz aranmışlardı: Sarıyer'den acı haber geldi! - 3. SayfaSarıyer'den acı haber geldi!Çorum seferber oldu, 3 gündür haber yok! Ekipler HES kanalına girdi - 3. SayfaÇorum seferber oldu, 3 gündür haber yok!Çorum'da kaza! Arabalar kafa kafaya çapıştı, yaralılar var - 3. SayfaÇorum'da kaza! Arabalar kafa kafaya çapıştı, yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...