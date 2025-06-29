Trafik magandasından kan donduran tehdit! "Seni parçalarım, dereye atarım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Haziran 2025 12:11 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 12:11 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta tali yoldan anayola aniden çıkan kamyonun şoförü, önüne çıktığı otomobildeki vatandaşı "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit etti. Kamyonetin aniden ana yola çıktığı ve o magandanın kamyonetten inerek otomobildeki vatandaşları tehdit ettiği anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta dün bir vatandaş, anayolda otomobiliyle ilerlerken adeta dehşeti yaşadı. Ara sokaktan aniden çıkan kamyonet ile kafa kafaya duran otomobil sürücüsü, kamyonet şoförüne "Tali yoldan çıkıyorsun frene bas" diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine sürücüler arasında çıkan tartışmada kamyonet sürücüsünün vatandaşı "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit etti. O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İlgili Haber Kocaeli'de akılalmaz olay! Yol vermeyen magandalar anne ile çocuklarına saldırdı YOLA ÇIKTIĞI ANLAR DA KAMERADA Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kamyonetin aniden ana yola çıktığı, magandanın ve arkadaşlarının kamyonetten inerek otomobildeki vatandaşları tehdit ettiği anlar yer aldı. Sürücüler tartışmanın ardından dağılıp yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz