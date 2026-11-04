Antalya’da 68 adrese 390 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen 51 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda kokain, esrar ve uyuşturucu hapların yanı sıra 251 bin 500 lira ele geçirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında belirlenen 68 adrese, 63'ü uyuşturucu madde kullanıcısı, 17'si uyuşturucu madde ticareti şüphelisi olmak üzere toplam 80 kişiye yönelik 2 Kasım 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Antalya'da dev operasyon! 68 adrese baskın düzenlendi, gözaltılar var

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Operasyona 120 ekip, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle toplam 390 personel katıldı. Operasyonda şu ana kadar 13'ü uyuşturucu madde ticareti, 51'i uyuşturucu madde kullanımı şüphelisi olmak üzere 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Antalya'da dev operasyon! 68 adrese baskın düzenlendi, gözaltılar var

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, bir ecstasy hap, 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 251 bin 500 lira ve dijital materyaller ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları belirtilen 51 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 13 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala