Antalya'da otel daha inşaat halindeyken çöktü! İşçiler canını son anda kurtardı

Antalya'da henüz inşaat halinde olan otelin balkonu çöktü. İşçiler canını son anda kurtardı. Yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Turizm cenneti Antalya'da inşaat halindeki otelde facia yaşandı. Balkonun çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

İNŞAAT HALİNDEKİ OTELİN BALKONU ÇÖKTÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yapımına başlanan bir otel inşaatında balkon göçtü.

İŞÇİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI, SON ANDA

Yaklaşık 50 metrelik bölümün göçtüğü olayda tabyanın etrafında ve altında bulunan işçiler kaçarak kendilerini kurtardı.

AFAD GÖÇÜK ALTINDA ARAMA YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, AFAD ekipleri ve inşaat çalışanları, göçük altında birinin olup olmadığı yönünde arama-kurtarma çalışması yaptı.

İlgili Haber 78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangınında istenen cezalar belli oldu

YARALI İŞÇİ HASTANEDE

Yapılan çalışmalarda düşen sütun ve betonun altında kimse olmadığı belirtildi. Göçük esnasında inşaattan çıkan işçilerden biri hafif yaralanırken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.