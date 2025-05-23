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Antalya'da otel daha inşaat halindeyken çöktü! İşçiler canını son anda kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da henüz inşaat halinde olan otelin balkonu çöktü. İşçiler canını son anda kurtardı. Yaralanan 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Turizm cenneti Antalya'da inşaat halindeki otelde facia yaşandı. Balkonun çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

İNŞAAT HALİNDEKİ OTELİN BALKONU ÇÖKTÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yapımına başlanan bir otel inşaatında balkon göçtü.

Antalya'da otel daha inşaat halindeyken çöktü! İşçiler canını son anda kurtardı - 1. Resim

İŞÇİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI, SON ANDA

Yaklaşık 50 metrelik bölümün göçtüğü olayda tabyanın etrafında ve altında bulunan işçiler kaçarak kendilerini kurtardı.

Antalya'da otel daha inşaat halindeyken çöktü! İşçiler canını son anda kurtardı - 2. Resim

AFAD GÖÇÜK ALTINDA ARAMA YAPTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, AFAD ekipleri ve inşaat çalışanları, göçük altında birinin olup olmadığı yönünde arama-kurtarma çalışması yaptı.

Antalya'da otel daha inşaat halindeyken çöktü! İşçiler canını son anda kurtardı - 3. Resim

YARALI İŞÇİ HASTANEDE

Yapılan çalışmalarda düşen sütun ve betonun altında kimse olmadığı belirtildi. Göçük esnasında inşaattan çıkan işçilerden biri hafif yaralanırken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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