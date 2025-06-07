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Antalya'da şafak operasyonu! Gözaltılar var...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da şafak operasyonu! Gözaltılar var...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da 28 adrese eş zamanlı düzenlenen "Şafak-07 Huzur-3" operasyonunda 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, yüzlerce fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde 28 ayrı adrese eş zamanlı olarak "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenlendi.

Antalya'da şafak operasyonu! Gözaltılar var... - 1. Resim

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 7 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet kartuş, 100 adet fişek ile 9 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'da şafak operasyonu! Gözaltılar var... - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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