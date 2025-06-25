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Aracı otobanda alev aldı! Sürücünün canı pahasına mücadelesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otobanda seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. Alev alan araçtan kendini dışarı atan sürücü, çevredekilerden yardım istese de, uzun süre duran olmaması dikkat çekti. Yolun ortasında canı pahasına alevleri söndürmek için mücadele eden sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Bursa Orhangazi-Gemlik yolu üzerinde meydana gelen olayda; seyir halindeki otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı emniyet şeridine çekerek, kendini de dışarı attı.

Alevlerin bir anda sardığı otomobilin sürücüsü, çevredekileri durdurup yardım isterken; kimse oralı olmadı. Bir süre sonra otobanda duran bir vatandaş, yangın tüpleriyle yanan araca ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Aracı otobanda alev aldı! Sürücünün canı pahasına mücadelesi kamerada - 1. Resim

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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