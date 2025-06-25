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Aracına traktör çarpan adam: Herkes dalga geçiyor, psikolojim bozuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da sıfır aracına traktör çarpan Bekir Bülbül, "Etrafımdakiler ‘bir traktörü yakalayamadın mı' diye dalga geçiyor, psikolojim bozuldu 1 milyon 190 bine aldığım aracımın zararını kimse karşılamayacak" ifadelerini kullanıp tepki gösterdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda hafif ticari aracı ile sabah saat 07.52 sıralarında iş yerine gelen Bekir Bülbül'ün aracına, arkasında saban takılı bir traktör çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saban takılı traktörün hafif ticari araca çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Bekir Bülbül'ün ifadesine göre sürücü olay anında durdu, ancak kısa sürede tekrar traktörüyle uzaklaştı.

Aracına traktör çarpan adam: Herkes dalga geçiyor, psikolojim bozuldu - 1. Resim

"PARK EDECEĞİNİ SÖYLEYİP KAÇTI"

Olayın ardından yaşadığı süreci anlatan Bekir Bülbül, "Adam traktörü üzerime sürdü. Aracıma çarpınca form doldurmayı teklif ettim, kabul etti ama sonra küfür edip kaçtı. Traktörü park edeceğini söyledi ama o sırada kaçtı. Etrafımdakiler ‘bir traktörü yakalayamadın mı' diye dalga geçiyor, psikolojim bozuldu" dedi.

Polis ekiplerinin olay sonrası geldiklerini söyleyen Bülbül, "Karakol polisi geldi, ‘bizlik bir şey yok' dedi. Trafik polisi geldi karakola gidip şikayetçi olmamı istedi. Şikayete gittim, alkol testi yaptırdım, temiz çıktım" dedi.

Aracına traktör çarpan adam: Herkes dalga geçiyor, psikolojim bozuldu - 2. Resim

"DİŞİMDEN TIRNAĞIMDAN ARTIRDIM"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Bekir Bülbül, "Aracımı Kasım 2024'te sıfır aldım, 1 milyon 190 bin lira ödedim. Asgari ücretle çalışıyorum, yüzde 40 engel oranım var. Dişimden tırnağımdan arttırıp aldım. Bu kişi bulunursa cezaevine girecekmiş ama benim aracımın zararını kimse karşılamayacak" ifadelerini kullandı.

Aracına traktör çarpan adam: Herkes dalga geçiyor, psikolojim bozuldu - 3. Resim

Olayı gerçekleştiren traktör sürücüsünün M.U. isimli bir kişi olduğu, hakkında yakalama kararı bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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