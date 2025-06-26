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Ardahan'da acı olay: Serinlemek için girdikleri nehirden cesetleri çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ardahan&#039;da acı olay: Serinlemek için girdikleri nehirden cesetleri çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde serinlemek için Kura Nehri'ne giren 3 kişiden 2'si boğularak hayatını kaybetti.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Kura Nehri'ne giren 2 kişi boğularak öldü.

Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil (73), Hafiz (65) ve Taha Umut Akçay (20) yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.

Ardahan'da acı olay: Serinlemek için girdikleri nehirden cesetleri çıktı - 1. Resim

Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi. Hayatını kaybeden akrabalardan birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor. Taha Umut Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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