Asansörde akılalmaz görüntü! Kabin kasetine tekme atarak kırdı

Kocaeli'de bir genç, bindiği asansöre tekme atarak kabin kasetini kırdı. O anlar asansörde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde inşa ettiği onlarca asansör ve yürüyen merdivenlere zaman zaman bazı vatandaşlar tarafından zarar veriliyor.

Bunun son örneği Çayırova Şehit Eren Bülbül Üst Geçidi’ndeki asansörde yaşandı. Üstgeçit asansörüne binen iki gençten biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi.

Kamu malına zarar veren gencin davranışı asansör kabininin güvenlik kamerasına yansıdı.