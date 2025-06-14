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Asker eğlencesinden cenaze çıktı! 18 yaşındaki Deniz feci şekilde can verdi: Katili babası teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asker eğlencesinden cenaze çıktı! 18 yaşındaki Deniz feci şekilde can verdi: Katili babası teslim etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de gittiği asker eğlencesinde V.T. isimli şahısla tartışan 18 yaşındaki Deniz Özel, bıçaklanarak öldürüldü. V.T. olaydan sonra babasıyla karakola gidip teslim oldu.

Korkunç olay Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşandı. Akrabasının askere gideceği için düzenlediği eğlenceye katılan Deniz Özel (18) ile V. T. arasında henüz bilinmeyen neden dolayı tartışma çıktı.

Zamanla tartışma büyüyerek V. T. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Deniz Özel’i 3 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç yere yığılırken bıçaklayan V. T. olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Özel’i hastaneye sevk etti. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki Deniz Özel hayatını kaybetti.

BABASIYLA GİDİP TESLİM OLDU

Özel’i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan V. T. sonrasında babası ile birlikte karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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