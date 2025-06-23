ATM önlerinde tuzağa düşürüyorlar! 2 vicdansız yakalandı
Diyarbakır'da yapılan vicdansızlık ekiplerin müdahalesiyle son buldu. ATM önlerinde bekleyerek işlem yapmakta güçlük çeken vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından ATM önlerinde okuma-yazma bilmeyen, görme problemi yaşayan vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
Şüphelilerin mağdurlardan hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem sırasında ATM'nin kartı yuttuğunu söyleyerek, mağdurları banka içerisine yönlendirdiği tespit edildi. Mağdurların bankaya gitmesiyle kaçan şüphelilerin yardım esnasında öğrendikleri şifreleri başka ATM'lerde kullanarak para çektikleri kameralarla ortaya çıktı.
HASTANE TUVALETLERİNDE KILIK DEĞİŞTİRİYORLAR
Şüphelilerin tanınmamak için maske taktıkları, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştirdikleri, kaçmak içinse yangın merdiveni kullandıkları da belirlendi. Önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi, ardından operasyon için harekete geçildi.
Gözaltına alınan şüpheliler N.A. ve V.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.