Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Avcılar'da dehşet! Sokak ortasında yaşlı adamı darbettiler

Avcılar'da dehşet! Sokak ortasında yaşlı adamı darbettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Avcılar&#039;da dehşet! Sokak ortasında yaşlı adamı darbettiler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da alacak verecek meselesi yaşadıkları yaşlı adamı darbeden iki genç kameralara yansıdı. Yaşanan dehşet çevredeki vatandaşların müdahalesi ile sona erdi.

Acımasız olay dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şahıs alacak verecek nedeniyle husumetli oldukları yaşlı adamı caddede görünce tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce iki şahıs yaşlı adama sopayla saldırdı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRİ BOĞAZINA SARILDI, DİĞERİ SOPAYA VURDU

Görüntülerde, tartışmanın ardından bir kişinin yaşlı adamın boğazına sarılıp yere düşürmesi, diğer şahsın ise yere düşen vatandaşa sopayla vurduğu anlar yer aldı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Menajeri açıkladı: Kararımızı verdik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'un göbeğinde lüks rezidansın önünde çocuk kaçırdılar! Her şey anbean kamerada - 3. Sayfa7 yaşındaki çocuğu kaçırdılarGözünü kırpmadan babasını öldürmüştü! Kendini bu sözlerle savundu - 3. SayfaBaba katili kendini bu sözlerle savunduÇocuğunu tekmeyle merdivenden yuvarlamıştı: Türkiye'nin konuştuğu yeni gelişme! Bir kişi daha gözaltında - 3. SayfaTürkiye'nin konuştuğu olayda 1 gözaltı daha!Müeyyeser'in canı iki bilezik için gitti! Katilin itirafı tüyleri diken diken etti - 3. SayfaMüeyyeser'in canı iki bilezik için gitti!Yolun ortasına yattı, iki araç üzerinden geçti! İzmir'de feci olay - 3. SayfaYolun ortasına yattı, iki araç üzerinden geçti10 yaşındaki Yasemin'in katili kuzeni çıktı! İfadesi kan dondurdu: Kin güttüm! - 3. Sayfaİfadesi kan dondurdu: Kin güttüm!
Sonraki Haber Yükleniyor...