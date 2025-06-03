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Avcılar'da iğrenç olay! Mesaj yoluyla 14 yaşındaki çocuğu taciz etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Avcılar&#039;da iğrenç olay! Mesaj yoluyla 14 yaşındaki çocuğu taciz etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar'da 14 yaşındaki H.Ş., sosyal medya hesabından tacize uğradığını duyurarak kendisine atılan mesajları paylaştı. Harekete geçen emniyet güçleri mesajları atan 22 yaşındaki A.D.'yi gözaltına alındı.

14 yaşındaki H.Ş., 2 Haziran Pazartesi günü sosyal medya hesabından tacize uğradığını ifade eden mesajları paylaştı.

Avcılar'da iğrenç olay! Mesaj yoluyla 14 yaşındaki çocuğu taciz etti - 1. Resim

Çocuğun paylaşımının ardından harekete geçen emniyet ekipleri, mesajların 22 yaşındaki A.D. isimli şahsa ait olduğunu belirledi.

Avcılar'da iğrenç olay! Mesaj yoluyla 14 yaşındaki çocuğu taciz etti - 2. Resim

OYUNDA TANIŞMIŞLAR

Emniyetten yapılan açıklamada çocuk ile yapılan görüşmede 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, şahsın sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiği, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu beyan ettiği açıklandı.

Avcılar'da iğrenç olay! Mesaj yoluyla 14 yaşındaki çocuğu taciz etti - 3. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alındığı açıklandı. Şahsın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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