Aydın'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Germencik ilçesinde 25 yaşındaki bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Şahsın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aydın’ın Germencik ilçesinde 25 yaşındaki H.K., henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartıştığı 51 yaşındaki babası Mehmet Kuru’yu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Mehmet Kuru ile oğlu H.K. arasında henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında H.K., babası Mehmet Kuru’ya bıçakla saldırdı. Vücudunun farklı yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Kuru ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis birimleri gönderildi. Sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin sonrasında Kuru’yu Germencik Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede gerçekleştirilen bütün müdahaleye karşın Kuru hayatını kaybetti.

Olayın sonrasında H.K.’nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala