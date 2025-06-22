Aydın'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

O.K. idaresindeki 35 BFY 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy Mahallesi'nde, önünde seyreden A.B. yönetimdeki 48 D 3302 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü A.B. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ü.B, H.Ç. ve Y.A.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.