Baba ile 15 yaşındaki oğlu feci şekilde bulunmuştu: Çifte cinayette 3 tutuklama!

Diyarbakır Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlunun cansız bedeni yanmış kamyonette bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yanmış kamyoneti görenler ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede 50 yaşındaki Remzi Sati ile oğlu 15 yaşındaki Muhammed'in cansız bedenleri bulundu.

Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

3 KİŞİ YAKALANDI

Devam eden soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.