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Babasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu! "Talimat aldım"

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Babasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu!
Başlık ResmiBabasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu! Talimat aldım

Kayseri’de babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan F.A.E. için Adli Tıp’tan "akıl sağlığı yerinde" raporu geldi. Sanık ise duruşmada akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, babasını öldürmesi için "olağanüstü güçlerden" talimat aldığını öne sürdü.

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A.E, tutuksuz müşteki sanık N.E. ve sanık avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanık Y.D. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair adli tıp raporunun geldiğini belirtti.

"BABAMI ÖLDÜRMEK İÇİN TALİMAT ALDIM"

Sanık F.A.E, savunmasında babasıyla dini konularda tartıştığını anlattı. Olağanüstü bazı güçlerin kendisini yönlendirdiğini savunan F.A.E, bu kapsamda babasını öldürmek için talimat aldığını iddia etti.

Akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade eden F.A.E, uzun süredir cezaevinde olduğunu belirtti ve hakkında ev hapsi uygulanmasını istedi.

Babasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu! Talimat aldım
Başlık ResmiBabasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu! Talimat aldım
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ANNE OĞLUNU SAVUNDU

Müşteki sanık N.E. de oğlunun karıncayı bile incitmeyeceğini, olayı aklı başında gerçekleştirmediğini savundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Babasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu! Talimat aldım
Başlık ResmiBabasını öldürdü, mahkemede kendini böyle savundu! Talimat aldım
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OLAYIN GEÇMİŞİ

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 18 Kasım 2025'te Hayrullah E. ile oğlu F.A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı F.A.E. polis ekiplerince Kocasinan ilçesindeki bir işletmenin çatısında yakalanmışt

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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