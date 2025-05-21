Babasının yanında küçük kızı kaçırmaya çalıştı! İlk savunması 'yok artık' dedirtti

İstanbul'da M.S.O. kaldırımda duran küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Küçük kızın babasının müdahalesiyle yakalanan şüpheli ilk ifadesinde "Yeğenime benzettim, sevmek istedim" dedi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz akşam saatlerinde otomobiliyle uğraşan bir kişinin yanında bekleyen küçük çocuk kaldırımdan geçen bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Olayı son anda fark eden baba şahsı yakalayarak polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı M.S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen kişinin tutuklandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis tarafından karakolda alınan ifadesinde zanlı M.S.O.’nun ‘yeğenime benzettim, sevmek istedim.’ dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.