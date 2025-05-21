İstanbul'da yarın hayat duracak! İBB 5 milyar lirayı ödemedi, İETT şoförleri kontak kapatıyor

İETT ile sözleşmeli olarak çalışan 3.041 özel halk otobüsü şoförü, 5 milyar liralık alacağını İBB’den tahsil edemediği için yarın kontak kapatıyor.

KAAN ZENGİNLİ - İstanbul’da toplu ulaşım 22 Mayıs Perşembe günü büyük bir krizle karşı karşıya kalabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT ile sözleşmeli olarak çalışan özel halk otobüsü şoförleri, yaklaşık beş aydır hak ediş ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. Toplamda 3.041 özel halk otobüsünü kapsayan bu eylem, şehrin toplu taşıma sisteminde ciddi aksamalara neden olacak. Taşımacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kılınç’ın açıklamalarına göre, İstanbul’da faaliyet gösteren birçok taşıma kooperatifi ve şirket, İETT ile yaptıkları sözleşmeler gereği verdikleri hizmetin karşılığını aylardır alamıyor. Esnafın alacaklarının toplamı şu anda 5 milyar TL’yi aşmış durumda. Bu ödemelerin yapılmaması nedeniyle birçok araç sahibi akaryakıt alamaz, şoför maaşlarını ödeyemez ve banka borçlarını karşılayamaz hâle geldi. Bazı araçlar yalnızca çeyrek depo mazotla çalışmak zorunda kalıyor; bu da onları her an yolda kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

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TEHDİT EDİLİYORUZ

Esnafın iddiasına göre İETT yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, talepleri karşılıksız kalmakla birlikte, “Paramız yok, kontak kapatırsanız sözleşmenizi feshederiz” şeklinde ifadelerle tehdit edildikleri belirtiliyor. Bu tutumun mobbing anlamına geldiğini savunan taşıma şirketleri, yaşanan krizin kamuoyuna mal edilmesinden başka çarelerinin kalmadığını vurguluyor.