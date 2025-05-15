Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2025 08:48 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 09:01 - Güncelleme:

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs, kullanılamaz hale gelirken; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. İlgili Haber Şoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu!

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş