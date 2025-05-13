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Şoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bakırköy’de 2024 yılında 80 yaşındaki Sevinç Tuna’yı ezerek öldüren İETT şoförü Murat Şahin hakkında dava kararı açıklandı. Mahkeme sanık Şahin’in 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken Şahin, karara "suçsuzum" diyerek itiraz etti.

Bakırköy Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde 30 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Murat Şahin idaresindeki İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlerken yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Sevinç Tuna’ya çarpmıştı.

Tuna, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybederken şoför Şahin hakkında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Murat Şahin‘in yargılanmasına Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

"ORADA KİM OLURSA OLSUN GÖREMEZDİ"

Duruşmada tutuksuz sanık Şahin ile avukatı hazır bulunarak karara itiraz ettiler. 

Şoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu! - 1. Resim

Savunması sorulan Şahin "Çok üzgünüm. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda benim tali kusurlu olduğumu belirtmiş. Ama orada kim olursa olsun göremezdi, hiçbir insan göremezdi. Saniyeler içerisinde gerçekleşen bir şey. Maktulün kusuru ile bu kaza gerçekleşmiştir, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı eylemi sonucu Sevinç Tuna’nın ölümüne sebebiyet verdiği ve olayda tali kusurlu olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı Şahin’in ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık "Mütalaayı kabul etmiyorum ben suçsuzum. Bu olay benim hayatımı altüst etti. Çok üzgünüm ama bu kazanın sebebi ben değilim beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Murat Şahin’in 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Şahin’in 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına da karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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