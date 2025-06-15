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Bağcılar'da boş arazide ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bağcılar&#039;da boş arazide ceset bulundu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Bağcılar'da, boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını tespit etti.

İstanbul Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbar yapıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi. Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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