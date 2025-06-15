Bağcılar'da boş arazide ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Haziran 2025 14:04 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 14:07 - Güncelleme:

İstanbul Bağcılar'da, boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını tespit etti.

İstanbul Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbar yapıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. İlgili Haber Kuşadası'nda denizde ceset bulundu! Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi. Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir