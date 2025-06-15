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Manzara için geldiler, günleri kabusa döndü! Hemen 112'yi aradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Manzara için geldiler, günleri kabusa döndü! Hemen 112&#039;yi aradılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde falezlerin 100 metre açığında, manzarayı izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar tarafından fark edilen, üzerinde tişört ve şort bulunan 40-45 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlk incelemelerde, cesette düşmeye bağlı yaralanmalar tespit edildi.

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktadan yaklaşık 100 metre açıkta 40-45 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinde tişört ve şort bulunan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlerin bulunduğu noktada meydana geldi.

Manzara için geldiler, günleri kabusa döndü! Hemen 112'yi aradılar - 1. Resim

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle birleştiği alandan yaklaşık 100 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

Manzara için geldiler, günleri kabusa döndü! Hemen 112'yi aradılar - 2. Resim

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, üzerinde tişört ve şort bulunan erkek cesedi bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hayatını kaybettiği tespit edilen 40-45 arasında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Manzara için geldiler, günleri kabusa döndü! Hemen 112'yi aradılar - 3. Resim

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde, vücudunda düşmeye bağlı olarak değerlendirilen yaralanmaların olduğu tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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