Manzara için geldiler, günleri kabusa döndü! Hemen 112'yi aradılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde falezlerin 100 metre açığında, manzarayı izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar tarafından fark edilen, üzerinde tişört ve şort bulunan 40-45 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlk incelemelerde, cesette düşmeye bağlı yaralanmalar tespit edildi.

Antalya'da falezlerin denizle buluştuğu noktadan yaklaşık 100 metre açıkta 40-45 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinde tişört ve şort bulunan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlerin bulunduğu noktada meydana geldi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle birleştiği alandan yaklaşık 100 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, üzerinde tişört ve şort bulunan erkek cesedi bota alınıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hayatını kaybettiği tespit edilen 40-45 arasında olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde, vücudunda düşmeye bağlı olarak değerlendirilen yaralanmaların olduğu tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.