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Bahar Aksu cinayetinde katiller ilk kez hakim karşısında: Arkadaşlarını savundu, ailesini suçladı

Kaynak: Ajanslar
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3. Sayfa Haberleri  / Ajanslar

Türkiye'nin konuştuğu Bahar Aksu cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi sonrası ileri tarihe ertelendi. Katil zanlısı eski eş Rüstem Elibol, mahkemedeki ifadesinde, arkadaşlarının suçsuz olduğunu söyleyip "Olay plansızdı ve her şey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Ailesi beni ona karşı doldurdu" dedi.

İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı tarafından silahla vurularak katledilmişti. 

Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayetin ilk duruşması görüldü.

Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi.

"ARKADAŞLARIM SUÇSUZ"

Duruşma ertelenirken sanıkların ifadeleri de ortaya çıktı. Sanık Rüstem Elibol, duruşmada yaptığı savunmasında "Çok pişmanım arkadaşlarımın bir suçu yoktur onlar gezmek için geldi olay plansızdı ve her şey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Ailesi beni ona karşı doldurdu" ifadelerini kullandı.

Öldürme niyetinin olmadığını öne süren Elibol'a neden silahla geldiği soruldu, katil o soruya şöyle cevap verdi:

"Barışmak için geldim. Kaçırma planım vardı. Bir bağ evine götürmek istedim. Arkadaşlarım yanımdaki silahı görmedi planımdan haberi yoktu. Boşandıktan sonra Bahar ile iletişime geçmedim hiç"

 

 

Kaynak: Ajanslar

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