Bakırköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Bina sokağa çöktü
Bakırköy'de iki katlı metruk binanın üst katı sokağa doğru yıkıldı. Binadan kopan parçalar nedeniyle yol tamamen kapanırken, çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda etrafı demir saclarla çevrili olan metruk binanın üst katı henüz belirlenemeyen nedenle sokağa doğru yıkıldı.
Çökme sonucu binadan kopan parçalar sokağa savruldu ve yol tamamen kapandı.
Sağanak sonrası heyelan! Yol böyle çöktü
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ekipleri binanın çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise yola savrulan molozları temizlemek için çalışma başlattı.
Metruk binanın kısmen çöktüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.