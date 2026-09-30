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Bakırköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Bina sokağa çöktü

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Bakırköy'de iki katlı metruk binanın üst katı sokağa doğru yıkıldı. Binadan kopan parçalar nedeniyle yol tamamen kapanırken, çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda etrafı demir saclarla çevrili olan metruk binanın üst katı henüz belirlenemeyen nedenle sokağa doğru yıkıldı.

Çökme sonucu binadan kopan parçalar sokağa savruldu ve yol tamamen kapandı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri binanın çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise yola savrulan molozları temizlemek için çalışma başlattı.

Bakırköyde facianın eşiğinden dönüldü! Bina sokağa çöktü
Başlık ResmiBakırköyde facianın eşiğinden dönüldü! Bina sokağa çöktü

Metruk binanın kısmen çöktüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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