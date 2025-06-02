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Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil, demir yoluna uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de kontrolden çıkan otomobil, demir yoluna uçtu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobil, şarampolden tren yoluna uçtu. Otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Dursunbey ilçesine bağlı Beyel kırsalında meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Otomobil tren yolunun kenarına düşerken, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tren yoluna düşen otomobil ise traktör yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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