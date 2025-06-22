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Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil şarampole uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edremit-Balıkesir kara yolunun Gökçeyazı Mahallesi'nde, Edremit yönünden Balıkesir istikametine giden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla şarampole uçtu.

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı - 1. Resim

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezini araması sonrası itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler.

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı - 2. Resim

İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan A.C.Ö. ve D.Ö.'yü 112 sağlık ekiplerine yaralı olarak teslim etti. A.C.Ö. ve D.Ö. hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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