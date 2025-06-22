Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil şarampole uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edremit-Balıkesir kara yolunun Gökçeyazı Mahallesi'nde, Edremit yönünden Balıkesir istikametine giden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezini araması sonrası itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler.

İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan A.C.Ö. ve D.Ö.'yü 112 sağlık ekiplerine yaralı olarak teslim etti. A.C.Ö. ve D.Ö. hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.